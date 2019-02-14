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Неймар: ПСЖ выиграет Лигу чемпионов

Неймар: ПСЖ выиграет Лигу чемпионов
16:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бразильский нападающий не сомневается в победе своей команды в Лиге чемпионов.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар выразил уверенность, что парижский клуб станет победителем Лиги чемпионов.

"ПСЖ выиграет Лигу чемпионов. ПСЖ – это не только я, у нас отличная команда с великолепными футболистами и тренером. Кроме того, наши болельщики выступают в роли двенадцатого игрока, когда мы играем в Париже. Не сомневаюсь, что мы станем чемпионами и что я буду играть", – приводит слова футболиста FourFourTwo.

Напомним, что первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде обыграл Манчестер Юнайтед (2:0).

Ранее сообщалось, Неймар советовался с врачами Барселоны по поводу восстановления после травмы.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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