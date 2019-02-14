Олимпиакос - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Новости спорта: Текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос - Динамо.

Свой путь в Лиге Европы киевляне продолжат в Греции. Несмотря на статус и силу оппонента, команда Хацкевича по сумме двух матчей намерена пройти Олимпиакос. Очень многое в этом плане решит выездная встреча, в которой динамовцам неплохо бы забить.

Олимпиакос - Динамо

Четверг, 20:00, Пирей, Георгиос Караискакис. Арбитр — Крэйг Поусон (Англия)

Составы команд:

Олимпиакос: Са – Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас – Камара, Гильерме – Диаш, Фортунис, Поденсе – Хассан.

Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис.

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный.

Еврокубковый жребий в очередной раз оказался неблагосклонен к Динамо. Один из грандов греческого футбола, хоть и давно не блещет на международной арене, является опытной и маститой командой, ставящей перед собой высокие задачи. Коллектив под руководством Педру Мартинша собрался весьма солидный, вот только с результатами пока все не так позитивно. И это очень роднит Олимпиакос с киевлянами…

Все чаяния динамовских болельщиков на зимнее межсезонье можно кратко описать, как надежда на качественное усиление атаки. Точнее, покупку квалифицированного форварда, способного с ходу решить вопиющую проблему реализации. Выбор тренерского штаба пал на испанца Франа Соля, однако на сборах нападающий отличиться так и не сумел. Эту нелегкую ношу взвалил на себя его молодой украинский конкурент Назарий Русин. Учитывая травму Артема Беседина и неопытность Владислава Супряги, Хацкевичу предстоит выбирать именно между Солем и Русиным.

Вообще, на сборах киевляне не впечатлили. И игрой, и результатами, даже несмотря на их невысокую важность. Креатива в атаке почти не прибавилось, а проблемы в обороне и особенно при стандартах до сих пор актуальны. К тому же непонятно, рискнет ли Хацкевич доверить место в составе неплохо проявившему себя в центре обороны Ахмеду Алибекову. Тамаш Кадар в паре с Никитой Бурдой уж точно не выглядят неприступной стеной, и перемены назревают. Травмировался левый защитник Йосип Пиварич, однако на его позиции успешно действует Виталий Миколенко, которого способен подстраховать загадочный пока Сидклей. Несмотря на довольно обширный кадровый выбор, есть ряд вопросов и к средней линии. В общем, не позавидуешь динамовскому наставнику.

Свой ворох проблем наличествует и у Олимпиакоса. В родном чемпионате команда Мартинша не оправдывает ожиданий избалованных успехами болельщиков. В центральном матче минувшего тура (а может быть, и всего чемпионата) Олимпиакос бездарно уступил на выезде ПАОКу (3:1), и теперь отстает от команды двух украинских Евгениев Шахова и Хачериди на целых девять пунктов. Впрочем, впереди еще десять туров, и все может измениться.

Сейчас Мартинша больше волнует другое. Кроме подавленного психологического состояния подопечных, несвоевременно возникли кадровые потери. Главная из них – защитник Омар Эль-Абделлауи. Зато один из лидеров команды Константинос Фортунис, получивший болезненный удар по лодыжке как раз в игре против ПАОКа успел восстановиться, и есть шанс, что поможет своей команде. А вот что несомненно радует греков, так это гарантированный аншлаг на традиционно пылающем, как Везувий, Георгиосе Караискакисе. Болельщики уже успели раскупить все билеты на матч с Динамо. Так что качественной поддержкой в объеме 32 тысяч сверх эмоциональных зрителей Олимпиакос будет обеспечен.

Несмотря на внутренние проблемы, Динамо твердо намеревается пройти греческий барьер. Хацкевич уверяет, что на сборах команда подготовилась на все сто, и уже способна решать стоящие перед ней задачи. В этом плане поединок с Олимпиакосом станет подлинной проверкой на прочность. А мы будем надеяться и верить!

Прогнозы букмекеров на матч:

Динамо считается аутсайдером выездного матча. На победу Олимпиакоса букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,40. Победа Динамо оценивается коэффициентом 4,20.

Слова тренеров:

Педру Мартинш, тренер Олимпиакоса:

“Даже победив, мы не сможем уверенно сказать, что уже вышли в 1/8 финала. Динамо — очень сильная команда, обладающая сильными качествами и имеющая хороший сплав талантливых молодых футболистов и опытных еврокубковых бойцов. Это будет трудная игра,и мы сделаем все возможное, чтобы получить положительный результат. Однако, повторюсь, это будет еще не конец противостояния”.

Александр Хацкевич, тренер Динамо:

“Я считаю, что по игре Олимпиакос — самая сильная команда Греции. Она всегда играет в агрессивный футбол. У нас же по сравнению с матчами с АЕКом годичной давности на поле выйдут 5-6 новых игроков. Для кого-то это будут первые поединки подобного уровня. Мы должны быть сконцентрированными от начала до конца, потому что знаем, какое давление создается на соперника греческими болельщиками”.