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Экс-тренер Динамо намерен возобновить карьеру в России

Экс-тренер Динамо намерен возобновить карьеру в России
13:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Испанский специалист Рауль Рианчо рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

Бывший тренер киевского Динамо, Рубина и Спартака Рауль Рианчо рассказал, что после ухода из стана "красно-белых" у него были предложения от некоторых испанских команд.

"У меня были предложения от двух команд испанской Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы, в июле прошлого года, прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке. Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне.

В приоритете — возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств", — приводит слова Рианчо Чемпионат.

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Ранее сообщалось, что экс-динамовец сменил третий клуб за четыре месяца.

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ФК Спартак, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Рауль Рианчо.
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