Экс-тренер Динамо намерен возобновить карьеру в России

Новости спорта: Испанский специалист Рауль Рианчо рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

Бывший тренер киевского Динамо, Рубина и Спартака Рауль Рианчо рассказал, что после ухода из стана "красно-белых" у него были предложения от некоторых испанских команд.

"У меня были предложения от двух команд испанской Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы, в июле прошлого года, прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке. Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне.

В приоритете — возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств", — приводит слова Рианчо Чемпионат.

Ранее сообщалось, что экс-динамовец сменил третий клуб за четыре месяца.