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МЮ намерен купить Ракитича у Барселоны летом

МЮ намерен купить Ракитича у Барселоны летом
16:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Хорват Иван Ракитич летом может перебраться в Англию.

Манчестер Юнайтед планирует приобрести летом полузащитника Барселоны Ивана Ракитича за 57 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun. Текущий контракт 30-летнего хорвата с каталонцами истекает в конце июня 2021 года.

Отмечается, что Ракитич хотел продлить контракт с Барселоной, но руководство клуба не спешит предлагать хавбеку новое трудовое соглашение. Функционеры "сине-гранатовых" планируют продать полузащитника летом. Также к Ракитичу проявляет интерес ПСЖ и Интер.

Напомним, в текущем сезоне хорват сыграл в 34 матчах за Барселону, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Барселона проявляет интерес к форварду соперника Шахтера в Лиге Европы

Ранее сообщалось, что Ракитич сообщил Барселоне о желании уйти.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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