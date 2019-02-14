МЮ намерен купить Ракитича у Барселоны летом

Новости спорта: Хорват Иван Ракитич летом может перебраться в Англию.

Манчестер Юнайтед планирует приобрести летом полузащитника Барселоны Ивана Ракитича за 57 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun. Текущий контракт 30-летнего хорвата с каталонцами истекает в конце июня 2021 года.

Отмечается, что Ракитич хотел продлить контракт с Барселоной, но руководство клуба не спешит предлагать хавбеку новое трудовое соглашение. Функционеры "сине-гранатовых" планируют продать полузащитника летом. Также к Ракитичу проявляет интерес ПСЖ и Интер.

Напомним, в текущем сезоне хорват сыграл в 34 матчах за Барселону, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ракитич сообщил Барселоне о желании уйти.