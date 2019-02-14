Шахтер 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: 14 февраля Шахтер в Харькове принимает Айнтрахт.

Сегодня, 14 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий Шахтер проведет первый официальный матч в 2019 году. Противостоять Горнякам в 1/16 финала Лиги Европы будет немецкий Айнтрахт. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу английская бригада рефери во главе с Энтони Тейлором. В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал "Футбол 2".

"Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Шахтер 1:1 Айнтрахт

Голы: Марлос 9' - Хинтереггер 7'

Предупреждения: Степаненко 6' - Фернандес 19'

Удаление: Степаненко 11' (вторая желтая)

42' - Йович пробил в падении через себя - мяч от защитника улетел на угловой.

41' - Гачинович пробил с метров 20-и - Пятов перевел на угловой.

40' - Пятов поймал мяч после навеса Ребича с левого фланга.

39' - На вынос играют Горняки в последние минуты.

37' - Ребич исполнил удар-навес - мяч полетел выше ворот.

35' - Пятов снова в игре, перехватив навес с правого фланга.

34:

Das Geschehen hat sich ein wenig beruhigt. Die Adlerträger kontrollieren die Partie in Überzahl deutlich. #SGEuropa #ShakhtarSGE 1:1 pic.twitter.com/3RMQedysz5 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 14 февраля 2019 г.

31' - Пятов поймал мяч после заброса Йовича.

26' - Ребич пробил с острого угла - рядом со штангой.

24' - Опасно! Йович пробил с метров 16-и - Пятов лишь смотрел за полетом мяча, который полетел чуть выше перекладины.

20' - Трапп вступает в игру после навеса-удара Марлоса со штрафного.

19' - Фернандес сбивает Мораэса вблизи угла штрафной.

14' - Костич со штрафного пробил чуть выше перекладины.

13' - Тайсон нарушил правила вблизи своей штрафной.

Удаление Степаненко:

11' - Удаление! Степаненко пошел в рискованный подкат - рефери дает вторую желтую карточку украинцу.

Видео гола Марлоса:

9' - Гол! Марлос реализовал 11-метровый.

9' - Мораэс зарабатывает пенальти! После удара Марлоса - Трапп отбил перед собой, набежавший Мораэс грамотно прикрыл мяч корпусом и заставил сфолить защитника.

Видео гола Хинтереггера:

7' - Гол! Хинтереггер забивает гол головой после подачи со штрафного в исполнении Роде.

6' - Степаненко нарушает правила вблизи своей штрафной - предупреждение.

4' - Защитник Шахтера спиной перехватил мяч после прострела да Косты.

2' - Гачинович пробил из-за пределов штрафной - мимо ворот.

1' - Айнтрахт использует высокий прессинг с первых минут.

Матч начался!

Команды почтили память Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе 21 января.

Футболисты Айнтрахта готовятся к матчу:

Составы команд:

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораеш

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хасебе, Гинтереггер — да Коста, Фернандес, Гачинович, Роде, Костич — Ребич, Йович

Дарья Ракицкая провела репортаж перед матчем:

Дончане показали свою раздевалку за полчаса до начала встречи:

Горняки прибыли на ОСК Металлист.

Футболисты Айнтрахта в ожидании матча:

Горняки попали в Лигу Европы, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Фонсеки в квартете F не сумели опередить Манчестер Сити и Лион в борьбе за путевку в плей-офф ЛЧ. В свою очередь, Айнтрахт на групповом этапе Лиги Европы выиграл все 6 матчей, заняв первое место в квартете H. Немцы не оставили шансов Лацио, Аполлону и Марселю в борьбе за первое место.

Интересные факты:

Нынешний тренер Айнтрахта Ади Хюттер выиграл дебютный матч Фонсеки у руля Шахтера в еврокубках. Тогда Янг Бойз Хюттера в квалификации ЛЧ-2016/17 в серии послематчевых пенальти одолел Горняков.

- Айнтрахт трижды проигрывал в гостях украинским командам. В 6 матчах немцы добыли лишь 2 победы при 4 поражениях.

- Шахтер против немецких клубов выступал довольно ровно: 7 побед, 7 ничьих, 6 поражений.

- Ответная игра состоится 21 февраля в Франкфурте.

Фернандес