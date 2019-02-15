Бартомеу: Отношения Барселоны и Месси будут продолжаться вечно

Новости спорта: Президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу хочет сохранить игрока в команде навсегда.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб и форвард Лионель Месси близки к обновлению действующего контракта.

"Лео Месси продолжит выступать с нами. Он клубный игрок, и наши отношения будут продолжаться вечно".

"Он сказал нам, что хочет оставаться в Барселоне. Мы предложили ему новый контракт на пять лет, и я надеюсь, что мы вскоре продолжим обсуждение сделки", — сказал Бартомеу RKB.

Ранее стало известно, что Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире, опередив Криштиану Роналду почти в два раза.