Лацио - Севилья: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Новости спорта: 14 февраля Лацио принимает Севилью в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня, 14 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из центральных поединков игрового дня Лацио при Севилью. Игра пройдет в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка в 19:55 по киевскому времени, рассудит встречу словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем.

"Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Составы команд:

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Марушич, Лулич, Пароло, Лейва, Альберто, Корреа, Кайседо.

Запасные: Прото, Луис Рамос, Дурмиси, Габбарон, Ромуло, Бадель, Катальди.

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Кьер, Меркадо, Навас, Банега, Васкес, Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.

Запасные: Сориано, Амаду, Меса, Рог, Эль-Хаддади, Промес, Хиль.