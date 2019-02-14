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Лацио - Севилья: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Лацио - Севилья: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
19:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: 14 февраля Лацио принимает Севилью в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня, 14 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из центральных поединков игрового дня Лацио при Севилью. Игра пройдет в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка в 19:55 по киевскому времени, рассудит встречу словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем.

"Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Составы команд:

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Марушич, Лулич, Пароло, Лейва, Альберто, Корреа, Кайседо.

Запасные: Прото, Луис Рамос, Дурмиси, Габбарон, Ромуло, Бадель, Катальди.

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Кьер, Меркадо, Навас, Банега, Васкес, Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.

Запасные: Сориано, Амаду, Меса, Рог, Эль-Хаддади, Промес, Хиль.

 

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Лига Европы, ФК Лацио, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Лацио - Севилья.
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