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Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в Афинах

Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в Афинах
21:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Голы Буяльского и Вербича обеспечили приемлемый результат для Динамо в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В матче 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо на выезде сыграло вничью с Олимпиакосом.

Уже в самом начале матча киевляне пропустили гол: Ахмед Хассан воспользовался пасом Константиноса Фортуниса и с близкого расстояния расстрелял ворота.

Динамо отыгралось после точного удара Виталия Буяльского, который забил с паса Томаша Кенджеры. Второй гол в матче греки забили перед перерывом, когда Жилю Диашу удался шикарный удар с дальней дистанции.

После перерыва хозяева имели несколько хороших шансов, чтобы увеличить преимущество в счете, но не воспользовались своими моментами. Зато Динамо реализовало свой эпизод у чужих ворот: Беньямин Вербич забил второй гол киевлян.

Ответный матч между командами состоится через неделю, 21 февраля. Встреча пройдет в Киеве.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола.
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