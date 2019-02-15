БАТЭ - Арсенал: обзор невероятного матча Лиги Европы

БАТЭ в рамках домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы обыграл лондонский Арсенал со счетом 1:0. Станислав Драгун забил единственный мяч в конце первого тайма.
Обзор матча Лиги Европы:
БАТЭ - Арсенал 1:0
Гол: Драгун, 45
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80).
Арсенал: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, Ляказетт.