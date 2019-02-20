Ливерпуль - Бавария: слова Клоппа после матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл дома 0:0 с Баварией. Красные 15 раз пробивали по воротам (только дважды – в створ).

«Наша проблема была, конечно, в уровне соперника, но с другой стороны – мы не дружили с последним пасом», — цитирует Клоппа Goal.com.

«У нас было 10-12 ситуаций, где все было подготовлено и выложено на тарелочку, но потом мы выдавали никудышный последний пас или теряли мяч. Это приводило к двум проблемам: во-первых, мы не создавали момент, а во-вторых, это позволяло Баварии контратаковать, что делало игру еще напряженнее».

«Я уверен, что сейчас Бавария чувствует себя немного лучше, чем мы. Но есть еще три недели и с каждым днем результат будет казаться чуть лучше для нас и чуть хуже для Баварии. Это 0:0 – лучшая из возможных ничьих».

“Будет сложно снова играть против Баварии. Если бы мы победили сегодня 1:0, изменило ли бы это что-то на самом деле? Тогда нам было бы достаточно 0:0 или же 1:1, но такой результат устраивает нас и сейчас. Результат не идеален, но достаточно хорош, с ним можно работать».

До матча с Баварией Ливерпуль не играл 10 дней.

«Десятидневный перерыв? А как он связан с последним пасом. Смотрите на игру и думайте об игре, а не готовьте вопрос, потому что у нас было 10 дней перерыва», — заявил Клопп одному из журналистов.

«Понятия не имею, почему у нас не шел последний пас. Острота не связана с этим, тут важно в правильный момент делать правильные шаги. Вы видели ситуации, которые никак не связаны с десятидневным перерывом».

Ответный матч между Баварией и Ливерпулем состоится в Мюнхене 13 марта.