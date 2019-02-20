Заря нацелилась на звездного бразильца

Новости спорта: Опорный полузащитник Флуминенсе Матеус Нортон находиться на просмотре в Заре.

На просмотре в луганской Заре находится бразильский полузащитник Флуминенсе Матеус Нортон, сообщает zarya.lg.ua. Игрок выступает на позиции опорного хавбека.

Бразилец уже успел провести несколько тренировок с луганчанами, а также принял участие в матче против Динамо Тбилиси (2:1).

За Флуминенсе бразилец сыграл 25 матчей. Его контракт с клубом действует до декабря 2020 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.

Заря ушла на зимний перерыв на 4 месте УПЛ, имея в своем активе 28 очков после 18 встреч. От Александрии, идущей третьей, луганчане отстают 8 очков.

В первом официальном матче команда сыграет на выезде против киевского Динамо. Игра состоится 25 февраля.