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Срна оценил шансы Шахтера пройти Айнтрахт в Лиге Европы

Срна оценил шансы Шахтера пройти Айнтрахт в Лиге Европы
10:33 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Террикон

Новости спорта: Легендарный капитан Шахтера Дарио Срна прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна в интервью Игорю Цыганыку прокомментировал игру дончан в поединке Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2).

«Если смотреть, что команда 80 минут играла вдесятером, то, конечно, результат хороший. «Шахтер» показал характер, качество. Уверен, при равных составах «Шахтер» показал бы еще лучшую игру, лучший результат. «Шахтер» – очень хорошая, опытная команда, которая быстра в атаке.

Удаление Степаненко? Считаю, это очень строго давать сразу вторую желтую за второй фол. Но это решение судьи, сейчас ничего не поменяешь. Команда была собрана все 80 минут вдесятером - это значит, что у «Шахтера» есть качество и очень сильный характер.

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Считаю, в ответной игре «Шахтер» будет атаковать грамотно. С Тайсоном, Коваленко, Марлосом и другими может выйти в хорошую контратаку и забить гол на выезде. Важно и не пропустить. У «Айнтрахта» будет полный стадион, будет давление, конечно, они будут атаковать с первых минут. Но и «Шахтер» должен ждать свой шанс», - рассказал Срна.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Дарио Срна, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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