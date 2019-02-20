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Лион - Барселона: слова Вальверде после матча Лиги чемпионов

Лион - Барселона: слова Вальверде после матча Лиги чемпионов
11:05 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Эрнесто Вальверде cчитает нулевую ничью с Лионом опасным результатом перед ответным матчем дома.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью своих подопечных в матче с Лионом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не думаю, что в Лиге чемпионов легко выиграть на выезде. Не стоит забывать, что мы еще не проигрывали в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче с Лионом мы полностью доминировали на поле. Лион имел шансы для взятия ворот в начале матча, но потом нам удалось выровнять игру и контролировать ход событий до конца поединка", — начал Вальверде.

"Я чувствую, что мы играли хорошо. Думаю, мы заслужили лучший результат и сделали достаточно, чтобы победить. Но это был не наш вечер".

Лига чемпионов: Барселона и Лион голов не забивали

"Мы всегда сильно играем дома. Мы осознаем, что ничья 0:0 — опасный результат для первого матча", — сказал Вальверде после игры.

Ответная игра на Камп Ноу состоится 13-го марта.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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