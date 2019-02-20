Шальке - Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов Шальке - Манчестер Сити.

Шальке примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Согласно прогнозам букмекеров, безоговорочным фаворитом встречи является английский клуб.

В конторе bet365 ставки на его победу принимают с коэффициентом 1,28, а вот на успех хозяев - 11,0. Ничью здесь оценили в 6,50.

Букмекеры из William Hill оценили успех Шальке в 12,0, а на победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,25. На ничейный результат ставки принимают с коэффициентом 6,0.

Шальке на групповом этапе попал в один квартет с Порту, Галатасараем и московским Локомотивом и вышел в плей-офф со второго места, уступив португальскому клубу.

Манчестер Сити соревновался с Лионом Шахтером и Хоффенхаймом и вышел в следующую стадию с первого места с 13-ю очками.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 20 февраля в 22:00 на Фельтинс-Арена.