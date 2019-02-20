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Пятов назвал сына в честь Льва Яшина

Пятов назвал сына в честь Льва Яшина
12:14 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Сегодня

Новости спорта: Вратарь "Шахтера" рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка.

Сегодня "Шахтер" вылетел на ответный матч 1/16 Лиги Европы с "Айнтрахтом". Игра состоится в четверг в Германии. Напомним, первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

В аэропорту "Киев" журналист segodnya.ua проходил паспортный контроль вместе с игроками "Шахтера". Ребята пребывали в отменном расположении духа. Давид Хочолава живо объяснял Андрею Тотовицкому и Виктору Коваленко премудрости какой-то новой компьютерной игры.

На мой вопрос "Как настроение?", грузинский центрбек с улыбкой ответил за всех: "Как всегда – позитивное". А Андрей Пятов, приняв поздравление с рождением сына, рассказал: "Назвали Львом. В честь Льва Яшина? Можно и так считать (с улыбкой). А если серьезно, это имя выбрали с женой еще перед рождением первого ребенка. Но родилась Даша, потом Милана, потом Майя. Это для дочерей имена приходилось придумывать, а для сына оно было готово".

Напомним, утром 15 февраля супруга Юлия подарила Андрею мальчика - малыша ростом 50 сантиметров и весом 3 килограмма 10 граммов.

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ФК Шахтер, Футбол, Андрей Пятов, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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