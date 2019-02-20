Ливерпуль - Бавария: обзор сумасшедшего матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Ливерпуль принимал Баварию в матче Лиги чемпионов 2018/19.

Во вторник, 19 февраля, Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принял на своем поле Баварию. "Красные" имели преимущество в поединке, но так и не смогли распечатать ворота мюнхенцев (0:0).

Обзор матча Лиги чемпионов:

Ливерпуль — Бавария 0:0

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76) — Салах, Фирмино (Ориги, 76), Мане.

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес, Хамес (Санчеш, 87) — Гнабри (Рафинья, 90+1), Левандовски, Коман.