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Балотелли забил невероятный гол ударом скорпиона (Видео)

Балотелли забил невероятный гол ударом скорпиона (Видео)
13:01 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Скандальный форвард не перестает удивлять своими возможностями.

Итальянский нападающий Марио Балотелли после перехода в Марсель показывает результативный футбол. 28-летний итальянец забил три мяча за Олимпик в четырех встречах, в связи с чем пребывает в хорошем настроении.

Сегодня, 20 февраля, форвард опубликовал в twitter видео, на котором он продемонстрировал владение фирменным приемом легендарного колумбийского вратаря Рене Игиты — ударом скорпиона. Балотелли пожонглировал мячом на заднем дворе, после чего ударом скорпиона поразил ворота, которые защищал его приятель либо родственник.

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Напомним, Балотелли в январе заключил контракт с Марселем на правах свободного агента до конца сезона, по которому, по информации СМИ, заработает около 3 миллионов долларов.

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ФК Марсель, Футбол, Лига 1, Марио Балотелли, Новости футбола.
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