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Динамо разгромило Ювентус и пробилось в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

Динамо разгромило Ювентус и пробилось в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА
16:03 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Юношеская команда киевского Динамо обыграла ровесников из туринского Ювентуса в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

В Киеве, на стадионе Динамо имени Лобановского киевляне уверенно добыли путевку в следующий раунд турнира. Приятным является тот факт, что матч посетило немалое количество зрителей, чему могли бы позавидовать некоторые команды украинской Премьер-Лиги.

Весь матч "бело-синие" доминировали над своим соперником, не оставляя много шансов "старой синьоре". На 6-й минуте матча Евгений Исаенко выполнил шикарный прострел в штрафную соперника и Артур Ващишин замкнул передачу партнера.

На матче Динамо - Олимпиакос ожидается аншлаг

Во втором тайме, на 69-й минуте матча Сергей Булеца принял мяч после передачи Дениса Попова и совершив сольный проход пробил по воротам из-за пределов штрафной площади — 2:0!

Уже под занавес матча, на 85-й минуте Артем Шулянский выполнил точную подачу с углового, на которую успешно отозвался Денис Попов — 3:0!

Назначена бригада арбитров на матч Динамо - Олимпиакос
Назначена бригада арбитров на матч Динамо - ОлимпиакосЧитать полностью

Динамо U-19 — Ювентус U-19 3:0

Голы: Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85.

Динамо: Нещерет — Попов, Вивчаренко, Скорко, Сирота, Булеца (Надольский, 82), Ващишин (Михайленко, 86), Билошевский, Цитаишвили (Волошин, 90), Шулянский (Ванат, 86), Исаенко.

Ювентус: Лория — Морроне, Роса (Леоне, 67), Андзолин (Франкофорте, 83), Портанова, Капеллини (Гоцци, 83), Николусси-Кавилья, Макун, Фаджоли (Пинелли, 46), Пабло Морено, Петрелли (Маркович, 59).

Предупреждения: Вивчаренко — Капеллини.

22 февраля пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Потенциальными соперниками киевлян являются Барселона, Хоффенхайм, Атлетико Мадрид, Аякс, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал Мадрид и Порту.

Базовые дни проведение 1/8 финала — 12-13 марта.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Юношеская лига УЕФА, Динамо U-19 — Ювентус U-19.
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