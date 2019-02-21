Марсело обсудил с руководством Реала свое будущее в команде

Новости спорта: Бразилец Марсело настаивает на своем уходе из стана мадридского клуба.

Как сообщает AS, Марсело недоволен своим положением в команде и в понедельник встретился с руководством Реала, чтобы обсудить свое будущее.

Одной из причин недовольства является факт того, что бразилец проигрывает конкуренцию Регилону.

Сообщается, что Марсело настаивает на своем уходе из клуба.

Контракт Марсело с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник изъявлял желание покинуть Мадрид и перебраться в Ювентус к своему бывшему партнеру Криштиану Роналду.