Сарри не намерен покидать Челси

Новости спорта: Маурицио Сарри прокомментировал последние результаты лондонского клуба и свою возможную отставку.

- Я должен думать о том, что буду возглавлять Челси в течение длительного периода, иначе не смогу работать. Я хочу руководить Челси в течение длительного периода. У меня есть долгосрочные планы.

Нам нужно выиграть три или четыре матча подряд. Это единственное решение. Я очень хорошо понимаю разочарование наших болельщиков, потому что они привыкли побеждать. Теперь у нас проблемы. Но другого пути нет. У нас могут быть только хорошие выступления и результаты.

Мы пытаемся решить проблемы. Это нелегко. Мы пытаемся общаться с игроками, стараясь избежать некоторых ошибок с помощью видео.