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Манчестер Сити обыграл Шальке в Лиге чемпионов, Зинченко вышел на замену

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Манчестер Сити обыграл Шальке в Лиге чемпионов, Зинченко вышел на замену
00:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: 20 февраля Шальке дома принимал Манчестер Сити в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча команд состоялась на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Шальке 2:3 Манчестер Сити

Голы: Бенталеб 38' (с пенальти), 45' (с пенальти) - Агуэро 18', Сане 85', Стерлинг 90'

Предупреждения: Ут 41', Сане 73' - Отаменди 36', Фернандиньо 43', Эдерсон 90+5;

Удаление: Отаменди 68' - (вторая желтая)

Шальке - Манчестер Сити: события матча (Видео)

Первый гол в составе "Манчестер Сити" на 18-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро. На 38-й минуте главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб. Через 8 минут Бенталеб удачно исполнил второй 11-метровый удар. На 68-й минуте защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек "горожан" Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды вырвал полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Ответный матч "Манчестер Сити" — "Шальке" состоится 12 марта в Манчестере.

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