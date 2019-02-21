Шахтер следит за двумя игроками сборной Бразилии

Новости спорта: Оба игрока не сыграли ни одного матча за первую команду.

В сферу интересов донецкого Шахтера попало два футболиста Палмейраса — Витао и Луан Кандидо. Об этом информирует Nosso Palestra.

Помимо "горняков" за двумя игроками также следит Барселона. Боруссия Дортмунд и Ювентус интересуются только 18-летним Луаном Кандидо, а Атлетико Мадрид и Лилль устремились на кандидатуру 19-летнего Витао.

Центральный защитник Витао является воспитанником Палмейраса, а также капитаном сборной Бразилии U-20, за которую сыграл уже 12 матчей.

Левый защитник Луан Кандидо также есть воспитанником системы Палмейраса и имеет 3 матча в активе сборной Бразилии U-20.

Оба футболиста не имеют опыта выступлений на клубном профессиональном уровне, выступая до этого только за молодежные и юношеские команды Палмейраса.