Айнтрахт - Шахтер: где и когда смотреть матч

Новости спорта: Вторая часть сезона только началась, а «Шахтеру» уже предстоит сыграть один из важнейших поединков в 2019-м.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт – Шахтер в прямом эфире в Украине покажет телеканал Футбол 1. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени. Комментатор — Виктор Вацко.

Напомним, что второй матч 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером состоится 21 февраля во Франкфурте на Коммерцбанк-Арене.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами противостояния. На победу команды из Франкфурта дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,80. Победа "Шахтера" оценивается коэффициентом 3,90.

Первый матч команды сыграли со счетом 2:2, Шахтер играл весь матч в меньшинстве из-за удаления Степаненко.