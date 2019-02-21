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Айнтрахт - Шахтер: где и когда смотреть матч

Айнтрахт - Шахтер: где и когда смотреть матч
09:40 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Вторая часть сезона только началась, а «Шахтеру» уже предстоит сыграть один из важнейших поединков в 2019-м.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт – Шахтер в прямом эфире в Украине покажет телеканал Футбол 1. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени. Комментатор — Виктор Вацко.

Напомним, что второй матч 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером состоится 21 февраля во Франкфурте на Коммерцбанк-Арене.

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Букмекеры считают хозяев поля фаворитами противостояния. На победу команды из Франкфурта дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,80. Победа "Шахтера" оценивается коэффициентом 3,90.

Первый матч команды сыграли со счетом 2:2, Шахтер играл весь матч в меньшинстве из-за удаления Степаненко.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Айнтрахт, ЛЕ.
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