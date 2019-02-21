Одноклубник Коноплянки Бенталеб повторил достижение Месси

Новости спорта: Накануне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Шальке на своем поле уступил Манчестер Сити.

Находясь в большинстве и ведя в счете, гельзенкирхенская команда упустила победу – 2:3.

Оба результативных удара Шальке на свой счет записал Набиль Бенталеб. В первом тайме алжирец реализовал два одиннадцатиметровых удара, выведя тем самым свою команду вперед.

Таким образом, Набиль Бенталеб стал вторым игроком в истории самого престижного клубного турнира Европы, которому удалось забить два гола с пенальти за первые 45 минут встречи. До этого подобное свершение покорилось лишь Лионелю Месси – в 2012-ом году в матче против Милана.