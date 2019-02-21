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Берлускони хочет создать необычную футбольную команду

Берлускони хочет создать необычную футбольную команду
19:57 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сильвио Берлускони хочет создать команду, которая станет примером для остальных.

Экс-президент Милана Сильвио Берлускони, который в 2018 году клуб Серии С Монцу, рассказал о целях своей команды.

"В данный момент я управляю Монцой и хочу создать клуб, который стане примером для остальных. У нас должны играть молодые итальянские игроки, парни с хорошей стрижкой. И них не должно быть бороды, татуировок или пирсинга. Если игроки нарушили правила, то должны будут извиниться. Нужно воспитывать уважение к другим футболистам и судьям.

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Мы будем бороться за это. Наша цель - не выход в Серию А или Серию В. Мы хотим создать команду, которую можно будет рассматривать как модель" - приводит слова Берлускони LA7.

Напомним, Берлускони являлся владельцем Милана более 20 лет - с 1986 по 2017 год. Два года назад стало известно, что Берлускони продал клуб китайским инвесторам.

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Футбол, Сильвио Берлускони, Новости футбола.
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