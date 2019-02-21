"Думаем о победе": Марлос о матче с Айнтрахтом

Новости спорта: Лидер Шахтера Марлос поделился ожиданиями от второго матча с Айнтрахтом.

Накануне игры с Айнтрахтом полузащитник Шахтера Марлос отметил, насколько этот матч важен. Также игрок считает, что «горняки» больше бы атаковали в первом матче, если бы арбитр не решил удалить Степаненко в начале встречи.

«Мы прекрасно понимаем какой важный матч впереди. Максимально изучили соперника: знаем как сильные, так и слабые места. Первая игра не демонстрирует полностью на что мы способны, ведь пришлось почти весь матч играть в меньшинстве. Могли бы атаковать еще больше.

Не изменяем своим принципам. Единственное о чем думаем - это победа», - отметил Марлос.