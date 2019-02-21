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"Не собираемся быть мальчиками для битья": Шаран о матче с Шахтером

"Не собираемся быть мальчиками для битья": Шаран о матче с Шахтером
15:36 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с Шахтером.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран в комментарии Football.ua поделился мнением о противостоянии с Шахтером.

— Вы не слишком любите делиться планами, но впереди матч с Шахтером. Более 150 человек из Александрии собирается поехать поддержать команду. Есть какие-то соображения или сюрпризы для соперника?

— Конечно, мы обсуждаем планы. Завтра проводим теоретическое занятие по Шахтеру, еще одно теоретическое занятие проведем в Харькове. Просмотрели все контрольные поединки Шахтера, сегодня будем наблюдать за их игрой с Айнтрахтом. Прекрасно понимаем, кем является Шахтер. Это лидер, это скорость, это серьезное атакующее звено. Поэтому будем стараться в этой игре проявить свои лучшие качества.

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К тому же — это первая игра после зимнего перерыва. Она чрезвычайно важна для психологического настроя. Не столь важен результат, как настроение после матча — чтобы ребята чувствовали уверенность в своих силах в дальнейшем. Меня это волнует больше всего. Также мы не собираемся быть мальчиками для битья — нас обязывает наше турнирное положение, поэтому в Харькове должны подтвердить свое реноме.

Напомним, что матч Шахтер — Александрия пройдет в понедельник 25 февраля на ОСК Металлист в Харькове. Начало игры в 19.00.

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ФК Шахтер, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран.
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