Названа команда недели Лиги чемпионов по итогам матчей 19-20 февраля

Новости спорта: По итогам первых матчей тура в команду недели Лиги чемпионов попали четыре футболиста Манчестер Сити.

УЕФА огласила список футболистов, которые попали в команду недели по результатам первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов.

Больше всего представлено игроков Манчестер Сити - четверо, и все они играют в атаке.

Вратарь: Антони Лопеш (Лион).

Защитники: Давид Алаба, Матс Хуммельс (оба — Бавария), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — Атлетико), Давид Алаба (Барселона).

Полузащитники: Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Лерой Сане (все — Манчестер Сити), Набиль Бенталеб (Шальке).

Нападающий: Серхио Агуэро (Манчестер Сити).