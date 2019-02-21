Названа команда недели Лиги чемпионов по итогам матчей 19-20 февраля

УЕФА огласила список футболистов, которые попали в команду недели по результатам первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов.
Больше всего представлено игроков Манчестер Сити - четверо, и все они играют в атаке.
Представляем Команду недели в игре Fantasy Football #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/v1xLVp5aHQ
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 февраля 2019 г.
Вратарь: Антони Лопеш (Лион).
Защитники: Давид Алаба, Матс Хуммельс (оба — Бавария), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — Атлетико), Давид Алаба (Барселона).
Полузащитники: Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Лерой Сане (все — Манчестер Сити), Набиль Бенталеб (Шальке).
Нападающий: Серхио Агуэро (Манчестер Сити).