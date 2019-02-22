Барселона заинтересовалась нападающим Манчестер Юнайтед Рашфордом

Действующий контракт 21-летнего форварда с "Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2020 года. Ранее вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд заявил, что клуб возобновит переговоры с футболистом о продлении сотрудничества после того, как определится с кандидатурой нового главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона", вероятно, попытается приобрести Рашфорда предстоящим летом, но "МЮ" вряд ли захочет расставаться с одним из своих ключевых игроков атаки. Кроме того в соглашении Маркуса нет фиксированной суммы отступных, что сильно повысит стоимость возможного трансфера.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рашфорд забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах.