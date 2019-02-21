Президент Атлетико отреагировал на скандальное высказывание Роналду

Новости спорта: Ранее, 20-го февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико обыграл Ювентус.

Триумфа команда Диего Симеоне добилась благодаря двум голам, забитым во втором тайме.

Особенным данный поединок выдался для игрока Ювентуса Криштиану Роналду. Бывшему игроку Реала болельщики Атлетико организовали особый прием, всячески оскорбляя и провоцируя его.

В один момент Роналду решил напомнить местной публике, что за свою карьеру он выиграл пять кубков Лиги чемпионов, а Атлетико – ни одного. Этот же трюк Криштиану проделал после поединка в микст-зоне.

Свое мнение касательно поступка Криштиану высказал президент Атлетико Энрике Сересо. По словам функционера, на счету Роналду – три, а не пять побед в ЛЧ:

- Для меня Роналду выигрывал Лигу чемпионов не пять раз, а только три. Почему? По очень простой причине: оба финала против Атлетико выиграны не им. Кем? Расскажу об этом позже.