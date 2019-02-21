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Неймар продолжает свое восстанавление в Бразилии

Неймар продолжает свое восстанавление в Бразилии
22:10 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Неймар будет проходить специальный курс лечения.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, который восстанавливается от травмы пятой плюсневой кости, отправится в Бразилию для 10-дневной поездки, где продолжит восстанавливаться от полученного повреждения. Как сообщает официальный сайт французского клуба, форвард "ПСЖ" в сопровождении клубных врачей будет проходить специальный курс лечения.

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со "Страсбургом". Аналогичную травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. Бразилец уже пропустил первый матч "ПСЖ" с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) и также не поможет команде в ответной встрече.

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В нынешнем сезоне 26-летний игрок провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

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