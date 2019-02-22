Форвард Динамо Соль рассказал, как назвал Бэйла "малым"

Новости спорта: Фран Соль рассказал, как тренировался с первой командой Реала.

Нападающий Динамо Фран Соль вспомнил забавный случай, который случился с ним во время тренировки с первой командой Реала.

«Я тренировался с первой командой Реала, когда туда как раз перешел Гарет Бэйл. Это был самый дорогой трансфер на тот момент. Если хочешь получить передачу, у нас принято кричать: «Пас, малой». Когда играешь на поле, не думаешь о том, кто сколько стоит и у кого какой статус.

Однажды Бэйл был с мячом, и я крикнул ему: «Пас, малой». Касильяс и Роналду смеялись надо мной, говоря: «Как ты можешь такое кричать? Он стоит 100 миллионов евро». Я начал оправдываться: «Простите, ребята, я не хотел, я всего лишь хотел получить пас», – рассказал Фран Соль в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».