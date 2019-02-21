Айнтрахт - Шахтер: стартовые составы на матч

В четверг, 21-го февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» примет донецкий «Шахтер».
Стартовые составы:
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Алан Патрик — Тайсон, Соломон, Марлос — Мораес.
Запасные: Трубин, Болбат, Бондарь, Майкон, Малышев, Фернандо, Кайоде.
Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хинтерегерр, Абрахам — Да Коста, Хасебе, Роде, Костич — Гачинович — Алле, Йович.
Запасные: Реннов, Фаллет, Ребич, де Гузман, Виллемс, Русс, Гонсалу Пасьенсия.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:55 по киевскому времени. Первый матч завершился ос счетом 2:2.