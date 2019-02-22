Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019

Динамо удержало победу над Олимпиакосом и вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.
Динамо - Олимпиакос 1:0 (первый матч — 2:2)
Гол: Соль, 32
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Буяльский, Шепелев — Шапаренко (Гармаш, 76) — Цыганков, Соль (Смирный, 90+2), Вербич (Русин, 90+2)
Олимпиакос: Са — Торосидис, Мерия, Сиссе, Цимикас — Гильерме, Бухалакис (Натхо, 65) — Диаш (Масурас, 46), Фортунис (Герреро, 65), Поденсе — Хассан
Предупреждения: Вербич, Кендзера, Шепелев — Сиссе, Поденсе, Герреро, Торосидис.