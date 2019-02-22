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Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019

Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
08:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос.

Динамо удержало победу над Олимпиакосом и вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.

Динамо - Олимпиакос 1:0 (первый матч — 2:2)

Гол: Соль, 32

Шахтер разгромно проиграл Айнтрахту и покинул Лигу Европы

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Буяльский, Шепелев — Шапаренко (Гармаш, 76) — Цыганков, Соль (Смирный, 90+2), Вербич (Русин, 90+2)

Олимпиакос: Са — Торосидис, Мерия, Сиссе, Цимикас — Гильерме, Бухалакис (Натхо, 65) — Диаш (Масурас, 46), Фортунис (Герреро, 65), Поденсе — Хассан

Предупреждения: Вербич, Кендзера, Шепелев — Сиссе, Поденсе, Герреро, Торосидис.

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