УПЛ выходит с каникул: где смотреть 19-й тур Чемпионата Украины

Новости спорта: Уже на этих выходных после зимних каникул возобновляется Украинская Премьер-лига.

В субботу, 23 февраля, после зимнего перерыва стартует чемпионат страны среди клубов украинской футбольной Премьер-лиги.

В 14.00 на домашнем стадионе имени Владимира Бойко "Мариуполь" в 19-м туре будет принимать донецкимй "Олимпик". Эту игру в прямом эфире транслирует телеканал "Футбол 2".

Второй субботний матч пройдет во Львове. Футболисты клуба "Львов" на арене "Украина" встретятся с одесским "Черноморцем" (начало в 17.00, покажет "Футбол 2".

В воскресенье, 24 февраля столичный "Арсенал" на стадионе имени Валерия Лобановского проэкзамует черниговскую "Десну" (14,00, "Футбол 1"), а полтавская "Ворскла" на арене имени Алексея Бутовского - львовские "Карпаты" (17.00, "Футбол 1").

Завершится 19-й тур двумя поединками с участием лидеров в понедельник, 25 февраля. Киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю" (18.30. "2+2"), а донецкий "Шахтер" встретится в Харькове с "Александрией" (19,00, "Футбол 1").

Положение команд: "Шахтер" - 45 очков, "Динамо" - 38, "Александрия" - 36, "Заря" - 28, "Ворскла" - 27, "Десна" - 24, "Мариуполь" - 24, "Львов" - 23, "Олимпик" - 19, "Карпаты" - 17, "Черноморец" - 12, "Арсенал-Киев" - 8.