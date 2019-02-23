Белик о Динамо - Челси в Лиге Европы: В этой паре все возможно

Новости спорта: В прошлом футболист Шахтера доволен результатам жеребьевки 1\8 финала Лиги Европы.

Экс-форвард Шахтера Алексей Белик прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Нормальный вариант. Сразу есть небольшой плюс – первая игра на чужом поле. Киевляне уже не так давно играли с Челси в Лиге чемпионов. В этой паре все возможно. Будем смотреть на это противостояние с оптимизмом. Сегодня Челси получило бан на два трансферных окна. Это тоже влияет на игроков. Азар будет решать свое будущее, если нельзя пригласить новых игроков.

Челси может откатиться из топ-4 на 6-7 место. Динамо по силам воспользоваться этими проблемами. У нас не положительный баланс встреч с Челси, но тогда в группе Лиги чемпионов исход решил один мяч.

У лондонцев очень много проблем. Им нужно с ними справляться. Через чемпионат у Челси может не получиться пройти в Лигу чемпионов. А это большие деньги. Тогда нужно выигрывать Лигу Европы. Если был бы Конте, динамовцем было бы тяжелее. Сарри пытается поставить команде атакующую игру Наполи, но пока не получается. Это дает шансы сопернику. Конте же мог сыграть от обороны в лучших традициях Атлетико", – цитирует Белика Динамомания.