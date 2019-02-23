Португальский гранд будет обучать украинских детей футболу

Новости спорта: Бенфика открывает футбольную академию в Украине, которая заработает уже в апреле этого года.

В среду Бенфика подписала соглашение об открытии футбольной академии в Украине. Ожидается, что школа Бенфики начнет работу в Киеве в апреле этого года.

Соглашения подписали спортивный директор Бенфики Руй Кошта и директор футбольной академии в Украине Мария Кривопишина. Также на церемонии присутствовала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Португалии Инна Огнивец. Подписание соглашения состоялось на стадионе Бенфики Эштадиу да Луш.

В академии будут заниматься мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет. Обучения будет проводиться португальскими тренерами с лицензией UEFA Pro.

Бенфика после 22 сыгранных туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидирующего Порту составляет 1 очко.