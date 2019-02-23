Против Шахтера и Динамо в УЕФА открыты дела

Новости спорта: UEFA открыл дела против «Динамо» и «»Шахтера» после поведения фанатов в матчах Лиги Европы.

Дисциплинарный комитет UEFA открыл дела против украинских клубов за неподлежащее поведение фанатов, сообщает официальный сайт UEFA.

«Динамо» обвиняется после матча с «Олимпиакосом» (1:0) на НСК «Олимпийский». В частности UEFA отмечает такие нарушения как использование пиротехники, бросание на поле предметов, выбегание на поле и блокировку лестничных проходов.

«Шахтер» также обвиняется в поведении фанатов в матче с «Айнтрахтом» (2:2) в Харькове. В частности, болельщики использовали пиротехнику и вывесили расистский баннер.

Решения о наказании украинских клубов будут приняты 28-го марта.

Напомним, «Шахтер» покинул Лигу Европы, а «Динамо» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы.