Яремчук помог Генту обыграть одного из лидеров чемпионата Бельгии

Новости спорта: Двое других украинцев в игре участия не принимали.

Самый "украинский" клуб в чемпионате Бельгии Гент в очередном матче чемпионата своей страны обыграл идущий третьим в турнирной таблице Стандард со счетом 2:1..

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут, но результативными действиями не отметился. Роман Безус просидел весь матч в запасе, а Игорь Пластун и вовсе не попал в заявку.

На счету Яремчука в нынешнем сезоне 9 голов и три ассиста в 33 матчах за Гент. Безус принял участие в четырех матчах после перехода из Сент-Трюйдена. Пластун сыграл 23 поединках, отметившись двумя ассистами.

Гент после 27-ми туров в борьбе за попадание в верхнюю шестерку идет на седьмом месте, имея 41 балл. Столько же и у идущего шестым Андерлехта, который сыграл на один матч меньше.