Лига Европы: стоимость билетов на матч Динамо - Челси

Новости спорта: Билеты можно будет купить в кассах стадиона или на онлайн-ресурсах.

Динамо сообщило о скором старте продаж билетов на домашний матч против Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Согласно официальному сайту клуба, билеты поступят в онлайн-продажу в воскресенье, 24 февраля, а на следующий день станут доступны и в кассах.

Самый дешевый билет будет стоить 50 гривен, самый дорогой — 1000. Цены на попадание в центральные секторы варьируются от 300 до 1000 гривен.

Ответный матч между Динамо и Челси в столице Украины состоится 14 марта. За неделю до этого команды встретятся в Лондоне.