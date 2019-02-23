Футбол. Перу лишен права проводить юниорский чемпионат мира-2019

Новости спорта: ФИФА приняла решение провести чемпионат мира среди 17-летних не в Перу.

В марте прошлого года было принято решение провести чемпионат мира среди 17-летних в Перу. Среди кандидатов также была Руанда, но она в последний момент отказалась.

Официальный сайт ФИФА сообщает, что из-за ряда организационных и инфраструктурных проблем с проведением турнира в Перу, он будет перенесен в другую страну.

"Мы благодарим федерацию футбола Перу, а также власти страны, которые пытались сделать все возможное. В дальнейшем мы готовы вернуться к варианту проведения турнира на территории этой страны", — говорится в заявлении ФИФА.

Пока организация изучает, где может пройти чемпионат мира среди 17-летних, который должен был состояться осенью этого года.