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Тоттенхэм сенсационно проиграл Бернли в АПЛ (Видео)

Тоттенхэм сенсационно проиграл Бернли в АПЛ (Видео)
17:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 27-го тура чемпионата Англии Бернли - Тоттенхэм.

В отчетном туре Тоттенхэм отправился в гости к Бернли, который в последнее время показывает хорошие результаты. С первых минут команды не торопились форсировать развитие событий, а первый момент возник у ворот "бордовых" - Харри Кейн сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной — мяч прошел рядом со штангой.

В середине тайма игра была очень вязкой, что возникновению шансов для взятия ворот не способствовало. Впрочем, подопечные Шона Дайча создали свой момент, когда Эшли Барнс пробивал из чужой штрафной площади — мяч просвистел над перекладиной. На перерыв команды ушли при "сухом" счете на табло.

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Бернли - Тоттенхэм 2:1

Голы: Вуд, 57, Барнс, 83 — Кейн, 65.

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

Бернли: Хитон — Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор — МанкНейл (Гудмундссон, 80), Корк, Вествуд, Хендрик (Бруди, 80) — Барнс, Вуд.

Тоттенхэм: Льорис — Тоби, Фойт (Ламела, 76), Вертонген — Орье, Уинкс (Льоренте, 62), Сиссоко, Роуз — Сон (Моура, 88), Кейн, Эриксен.

Предупреждения: Бардсли — Льоренте, Фойт, Ламела.

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Во втором тайме команды включили хорошие скорости, а счет был открыт - Крис Вуд переправил мяч под перекладину после подачи партнера с углового. 1:0. Тем не менее, подопечные Почеттино смогли быстро отыграться, когда Денни Роуз вбросил мяч на Харри Кейна, а тот переиграл стража ворот хозяев в ближнем бою. 1:1.

В конце матча Бернли создал несколько моментов. Сперва, Хендрик метил в дальний угол ворот из пределов штрафной — немного точности не хватило. А уже за десять минут до конца, Эшли Барнс замкнул дальнюю штангу после передачи Гудмундссона. 2:1. "Шпоры" так и не смогли забить спасительный мяч и покинули Терф Мур ни с чем.

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