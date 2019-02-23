Месси помог Барселоне обыграть Севилью

Новости спорта: В центральном матче 25-го тура испанской Примеры "Севилья" принимала каталонскую "Барселону".

Встреча прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Счёт в середине первого тайма открыл полузащитник "Севильи" Хесус Навас. Спустя четыре минуты отличился форвард "Барселоны" Лионель Месси. До перерыва хозяева снова вышли вперёд — гол забил защитник Габриэль Меркадо. В середине второго тайма Месси во второй раз сравнял счёт. На 85-й минуте Лионель оформил хет-трик. В компенсированное время отличился нападающий каталонцев Луис Суарес.

"Барселона", набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, "Севилья" (37) занимает пятое место.

В следующем туре Примеры каталонская команда на выезде сыграет с мадридским "Реалом", а "Севилья" в гостях встретится с "Уэской". Оба матча состоятся 2 марта.