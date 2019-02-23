Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)

Новости спорта: Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании.

В центральном матче 25-го тура испанского футбольного чемпионата (Ла Лига) "Барселона" на выезде обыграла "Севилью" 4:2.

В первом тайме Навас вывел "Севилью" вперед на 22-й минуте. Прошло три минуты и Месси восстановил равновесие. В конце тайма хозяева снова повели в счете - отличился Меркадо.

После перерыва "Барса" владела большим преимуществом и на 68-й минуте Месси во второй раз установил ничейный счет. А на 85-й минуте Месси сделал в этом матче хет-трик и вывел каталонцев вперед. А окончательный счет установил Суарес - 4:2 победа "Барселоны".

"Барселона" удерживает лидерство в Ла Лиге, набрав 57 очков. Команда Месси опережает ближайшего конкурента - "Атлетико" на 10 очков. "Реал" отстает на 12 пунктов. У обоих мадридских клубов по одному матчу в запасе.