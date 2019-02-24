Марсело хочет перейти в команду Роналду

Новости спорта: Бразилец Марсело может присоединиться к Криштиану Роналду в ближайшее время.

Защитник мадридского Реала Марсело может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Telemadrid.

Бразилец уже дважды на этой неделе выразил руководству мадридцев свое желание покинуть команду. Марсело недоволен своим положением в клубе, поскольку он проигрывает конкуренцию на позиции левого защитника 22-летнему Серхио Регилону.

В связи с этим фулбек хочет перебраться в Ювентус. К тому же, переезд в Турин позволит ему вновь играть в одной команде со своим другом Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Марсело провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил 2 гола.