В АПЛ состоялась звездная тренерская отставка

Новости спорта: Французский специалист Клод Пюэль уволен с поста наставника Лестера.

Французский наставник Клод Пюэль уволен из Лестера после крупного поражения в рамках 27-го тура АПЛ от Кристал Пэлас (1:4), о чем сообщает официальный сайт Лисиц.

Вместе с французом клуб покинул и его ассистент Джеки Бонневэй. До назначения нового тренера с основным составом будут работать Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

57-летний тренер работал в качестве наставника Лестера 16 месяцев, возглавив команду в октябре 2017 года, до этого работая с Монако, Лионом, Ниццой, Саутгемптоном и Лиллем.

Из Саутгемптона, где Пюэль работал до назначения в Лестере, тренер также был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что его может заменить Леонарду Жардим, но тот вернулся в Монако.

В прошлом сезоне француз вместе с Лестером занял 9-е место в АПЛ, а в текущем сезоне команда идет 12-й строчке турнирной таблицы.

Следующий матч Лисы проведут уже послезавтра против Брайтона.