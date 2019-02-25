Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Легендарный итальянец купил американский футбольный клуб

Легендарный итальянец купил американский футбольный клуб
04:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Легендарный футболист туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро приобрел любительский клуб.

Итальянский экс-футболист Алессандро Дель Пьеро на своем официальном сайте объявил о покупке футбольного клуба LA 10, который выступает в качества любителей в United Premier Soccer League.

«Прошлым летом я решил стать владельцем маленького футбольного клуба из Лос-Анджелеса, а моим партнером будет фирма EDGE Americas Sports», — сказано в заявлении игрока.

Команда легендарного форварда Ювентуса и сборной Италии имеет черно-белые цвета по аналогии с окрасом Старой синьоры.

«В нашем первом сезоне мы победили в дивизионе и получили повышение в лиге USPL, сыграв сезон без поражений».

Интер нашел несколько кандидатов на замену Икарди

Дель Пьеро в течении 19 лет выступал за туринский Ювентус, сыграв больше 500 матчей и забив 208 голов за команду. Также на его счету 91 игра в составе итальянской сборной.

Последним клубом в качестве игрока для Дель Пьеро стал индийский Дели Дайнамос, также он выступал за Сидней, а начал профессиональную карьеру в Падове.

Ранее о покупке ФК Андорра объявил защитник Барселона Жерар Пике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ФК Ювентус, МЛС, Футбол, Алессандро дель Пьеро, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
02 Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
03 Украина узнала соперников на ЧМ-2019
04 Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)
05 Холифилд назвал лучшего боксера супертяжелого веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь