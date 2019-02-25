Легендарный итальянец купил американский футбольный клуб

Новости спорта: Легендарный футболист туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро приобрел любительский клуб.

Итальянский экс-футболист Алессандро Дель Пьеро на своем официальном сайте объявил о покупке футбольного клуба LA 10, который выступает в качества любителей в United Premier Soccer League.

«Прошлым летом я решил стать владельцем маленького футбольного клуба из Лос-Анджелеса, а моим партнером будет фирма EDGE Americas Sports», — сказано в заявлении игрока.

Команда легендарного форварда Ювентуса и сборной Италии имеет черно-белые цвета по аналогии с окрасом Старой синьоры.

«В нашем первом сезоне мы победили в дивизионе и получили повышение в лиге USPL, сыграв сезон без поражений».

Дель Пьеро в течении 19 лет выступал за туринский Ювентус, сыграв больше 500 матчей и забив 208 голов за команду. Также на его счету 91 игра в составе итальянской сборной.

Последним клубом в качестве игрока для Дель Пьеро стал индийский Дели Дайнамос, также он выступал за Сидней, а начал профессиональную карьеру в Падове.

Ранее о покупке ФК Андорра объявил защитник Барселона Жерар Пике.