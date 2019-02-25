Скауты Манчестер Юнайтед посетят матч Шахтер - Александрия

Представители английского Манчестер Юнайтед приедут на матч 19-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Александрия, утверждает телеканал Футбол 1.
Как заявляет источник, манкунианцы хотят совершить трансфер одного из футболиста "оранжево-черных". Отмечает, что, скорее всего, это будет бразильский крайний защитник Исмаили.
"Красные" хотят усилить позицию левого фулбека, так как основной игрок на этой позиции Люк Шоу очень травматичен, а ветеран Эшли Янг нередко играет правого защитника.
Отметим, что в последнем матче МЮ сыграли вничью с Ливерпулем.