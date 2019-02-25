Скауты Манчестер Юнайтед посетят матч Шахтер - Александрия

Новости спорта: Матч с Александрией возможно будет знаковым для бразильского фулбека Исмаили.

Представители английского Манчестер Юнайтед приедут на матч 19-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Александрия, утверждает телеканал Футбол 1.

Как заявляет источник, манкунианцы хотят совершить трансфер одного из футболиста "оранжево-черных". Отмечает, что, скорее всего, это будет бразильский крайний защитник Исмаили.

"Красные" хотят усилить позицию левого фулбека, так как основной игрок на этой позиции Люк Шоу очень травматичен, а ветеран Эшли Янг нередко играет правого защитника.

Отметим, что в последнем матче МЮ сыграли вничью с Ливерпулем.