Гол Мораты помог Атлетико обыграть Вильярреал

Новости спорта: Команда Диего Симеоне не дает Барселоне полностью расслабиться.

Барселона накануне добыла волевую победу над Севильей (4:2), поэтому и Атлетико было крайне важно набрать все три очка с Вильярреалом.

После получаса игры Альваро Мората наконец-то открыл счет своим голам за Атлетико. Испанец получил пас от Филипе Луиса и пробил точно в нижний угол – 1:0.

Команды обменивались моментами, а под конец матча Атлетико снова забил. Заменивший Морату Диего Коста нашел в штрафной Сауля, и тот отправил мяч точно по назначению – 2:0.

Команда Диего Симеоне снова подобралась на расстояние 7 очков к Барселоне.

В следующем туре Матрасники сыграют с Реал Сосьедадом, а Барселона сразится с Реалом.