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Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги

Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
21:54 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли Челси в серии послематчевых пенальти (4:3).

В финале Кубка английской лиги лондонский Челси встречался с действующим победителем турнира – Манчестер Сити, в основном составе которого появился украинец Александр Зинченко. Маурицио Сарри удивил, оставив на скамейке запасных и Гонсало Игуаина, и Оливье Жиру, снова задействовав Эдена Азара в роли "ложной девятки".

Дебют поединка проходил в сдержанной манере, команды не спешили форсировать события, по очереди владея мячом, но не угрожая воротам друг друга, оставляя голкиперов без серьезной работы. Со временем Манчестер Сити обозначил свое преимущество, полностью забрав мяч под свой контроль, но не торопясь оказывать давление на чужую штрафную площадь, первый удар по воротам случился аж в середине первой половины встречи, когда Агуэро откликнулся на заброс Б. Силвы и пробил вторым касанием, но не попал в створ.

Немного позднее аргентинец нанес еще один удар по воротам, но он был не таким опасным, мяч отрикошетил от Баркли и прикатился к Аррисабалаге. Со временем "синие" выровняли игру и провели несколько неплохих атак, но они не несли угрозы воротам Эдерсона, можно отметить эпизод, когда Азар пошел в одиночку на всю оборону соперника с последующим ударом по воротам, но мяч не достиг своей цели, по пути попав в Д. Силву. Под занавес первой 45-минутки номинальные гости едва не забили в свои ворота после срезки Отаменди, но удача повернулась к "горожанам" лицом – мяч разминулся с воротами. Команды не наиграли в первом таймы хотя бы на один забитый гол, отправившись отдыхать с "нулями".

Вторая половина встречи не сильно отличалась от первой, команды снова были недостаточно агрессивны и могли рассчитывать разве что на ошибку соперника, ведь собственными силами они не создавали опасных моментов. Агуэро все же удалось забить быстрый гол, но он не был засчитан из-за офсайда. После этого "горожане" продолжили много владеть мячом, но не угрожали воротам Аррисабалаги. А вот Челси имел блестящий шанс забить, но не воспользовался им – Азар убежал от Компани и отпасовал под удар Канте, но француз не попал по воротам из выгодной позиции.

Во второй половине второй 45-минутки больше мячом владели уже лондонцы, а манкунианцы довольно неожиданно прижались к собственной штрафной, но Челси не создавал опасных моментов, можно разве что вспомнить эпизод, когда Азар вывел Педро на ударную позицию, но испанец вместо удара по воротам решил вернуть мяч Эдену, но ошибся при передачу, упустив реальную возможность забить. До окончания основного времени матча ни одна из команд не была близка к тому, чтобы вырвать победу, так что им пришлось провести еще два дополнительных тайма по 15 минут.

В экстра-таймах команды вновь не показали свой лучший футбол, по очереди неспешно перекатывая мяч без какой-либо остроты. Большим исключением был момент, когда Стерлинг оставил не у дел оборону соперника и отпасовал под удар Агуэро, который уже видел мяч в сетке, но Аспиликуэта отчаянно бросился под мяч и спас свою команду.

В концовке второго экстра-тайма тем игры окончательно упал, Аррисабалага несколько минут отказывался уйти на замену, приведя Сарри в ярость, этим и запомнилось окончание регламентированного времени, все должно было решиться в серии послематчевых пенальти, в которой лучше оказались манкунианцы, промахнувшись лишь однажды, а вот лондонцы не забили в двух случаях, благодаря чему титул снова достался Манчестер Сити, а Зинченко завоевал с "горожанами" еще один трофей.

Челси — Манчестер Сити 0:0 (по пенальти — 3:4 )

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 89) — Виллиан (Игуаин, 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко — Де Брюйне (Сане, 86), Фернандиньо (Данило, 91), Д. Силва (Гюндоган, 79) — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг

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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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